Em Mâncio Lima, Léo de Brito anuncia R$ 5 milhões à saúde e várias áreas

Em agenda no município de Mâncio de Lima, no último final de semana, o deputado federal Leo de Brito (PT-AC) anunciou a destinação de recursos da ordem de R$ 5 milhões para investimentos em saúde, infraestutura e apoio a produção.

Acompanhado pelo prefeito Isaac Lima (PT), a vice-prefeita Ângela Valente, o presidente da Camara de Vereadores Renan Costa e secretários, o parlamentar conheceu experiências exitosas na área da produção e participou da inauguração da escola rural Raimunda Nonata Sombra da Silva, localizada no Ramal do 20.

Leo de Brito visitou ainda o mercado municipal e participou de reunião com os primeiros cooperados da Cooperativa de Produtores de Café de Mâncio Lima, recém criada.

“Mâncio Lima tem se destacado na produção de diversas culturas, como o coco, a pimenta do reino e agora na plantação do café clonal, uma aposta que tá dando muito certo. Minha visita foi para conhecer esse trabalho e me colocar à disposição para ajudar, nesse sentido, em conversas com o prefeito Isaac e o deputado Jonas Lima, estabelecemos uma parceria para o fortalecimento desse projeto já envolve mais de 40 famílias, e estou destinando R$ 1,2 milhão em emendas para a Cooperativa, recursos que serão investidos na aquisição de insumos e implementos para alavancar a produção dessa nova cultura na região”, garantiu.

Mais de R$ 5 milhões para investimentos em saúde, infraestrutura e produção

Leo de Brito aproveitou a visita para anunciar a destinação de mais R$ 5 milhões em emendas parlamentares alocadas no Orçamento Geral da União (OGU) de 2021, para investimentos em saude, infraestrutura e produção rural. Os recursos vão garantir a realização do Programa Saúde Itineramente, a pavimentação de ruas, construção de calçadas e a aquisição de insumos e implementos agrícolas para apoio a produção.

“A boa notícia é que desse montante de R$ 5 milhões, mais de R$ 3 milhões já estão empenhados e deverão ser liberados em breve, são recursos para investimentos em áreas importantes e que vão beneficiar diretamente a população de Mâncio Lima, aproveito para parabenizar o prefeito Isaac, a vice-prefeita Ângela Valente e toda a equipe pelo empenho e trabalho que vem fazendo em Mâncio Lima, destinar recursos para o município é ter a garantia da boa aplicação dos recursos públicos execução de bons projetos em favor das pessoas, contem comigo!”, disse.