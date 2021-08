Em sessão realizada na semana passada, a Câmara Municipal de Rio Branco aprovou PL enviado pela Prefeitura da Capital que institui o pagamento da bonificação dos fiscais municipais pela superação de meta de arrecadação de impostos.

A bonificação será concedida aos fiscais auditores quando a meta de arrecadação de R$ 130 milhões, definida pela Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN) for atingida. O bônus será pago em duas parcelas. A primeira de 50 % no terceiro mês do ano subsequente (março) e a outra de 50% no mês de julho do mesmo ano.

“Só temos a agradecer aos senhores vereadores pela sensibilidade em aprovar a matéria. “Quando aqui chegamos fizemos mudanças. Eles (os fiscais) reivindicavam o pagamento do bônus quando apenas a meta do ISS fosse atingida. Então, dialogamos e eles aceitaram unirmos todos os impostos”, explicou o secretário municipal de Finanças, Cid Ferreira.

“Elaboramos o PL, enviamos à Câmara e os senhores parlamentares, sem nenhuma ressalva e demonstrando boa vontade aprovaram a proposta” concluiu o secretário.

PMRB