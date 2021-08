No último fim de semana, a fumaça de queimadas continuou predominando em Rio Branco e na maior parte do Acre.

A maior parte desta fumaça é consequência das queimadas em Rondônia, no sul do Amazonas e no centro e oeste do Acre. Assim, os ventos que de lá sopram transportam esta poluição atmosférica até Rio Branco deixando o ar desagradável para respirar e as paisagens azuladas, com céu cinzento.

Fonte: O Tempo Aqui