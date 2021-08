BB aporta R$16 milhões para ter 7,6 mil contas da Prefeitura de Rio Branco

Na quarta-feira (18) o prefeito Tião Bocalom assinou com o Banco do Brasil o contrato para que o BB assuma, a partir do mês de outubro, a folha de pagamento do funcionalismo municipal.

De acordo com o secretário de Finanças, Cid Ferreira, o contrato prevê aporte de R$16 milhões pelo Banco do Brasil para ter a gestão de 7.600 contas que estavam na Caixa Econômica Federal.

Ainda segundo Cid Ferreira as negociações começaram em março e agora foi assinado o contrato que atenderá todas as reinvindicações feitas pelos órgãos que compõem a administração pública municipal. “A partir de outubro a folha do funcionalismo passa a ser movimentada pelo Banco do Brasil e estamos satisfeitos com isso”, concluiu o secretário.

No ato da assinatura, estiveram presentes o diretor Nacional do Banco do Brasil, Luís Cláudio, o superintendente comercial do BB, Márcio Carioca, entre outros.

“É um dia muito importante para o Banco do Brasil. Estamos tentando há algum tempo e hoje nós selamos, com a prefeitura, essa parceria que será de grande valia para o banco, para a prefeitura e também para os servidores”, informou Márcio Carioca. (Com PMRB)