PT aperta o cerco para Jorge Viana disputar o governo do Acre

ESTÁ EM MÃOS do ex-senador Jorge Viana (PT), foto, uma pesquisa feita em Rio Branco, Feijó e Tarauacá, que o coloca polarizado com o governador Gladson Cameli, principalmente, na capital, o maior colégio eleitoral, na disputa do governo. Gladson aparece em primeiro e Jorge em segundo. Em Rio Branco a diferença a favor de Cameli não é tão grande. Na pesquisa, passada ontem ao Blog, o senador Sérgio Petecão (PSD) aparece em terceiro lugar. O BLOG tem informação segura de que o campo majoritário do PT e seus aliados da esquerda, defendem a tese de que Jorge Viana deve ser candidato ao Palácio Rio Branco, como forma de aglutinar e reorganizar a oposição ao governo Gladson Cameli. Em uma conversa já divulgada neste espaço, o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) também se mostrou defensor desta tese. A pressão toda se resume de que, ganhando o Senado, JV em nada acrescentaria à luta para a oposição voltar para o poder em 2022. O ex-senador petista tem se mostrado focado em buscar voltar a ser senador, mas seus aliados mais próximos consideram que, ele já admite discutir a hipótese da candidatura ao governo, mas de público, ele não se pronuncia sobre qual o cargo majoritário vai disputar na eleição do próximo ano. O que deverá mesmo balizar a sua decisão da escolha será o resultado das pesquisas que acontecerão nos primeiros meses de 2022, quando o quadro das composições e as regras eleitorais já estarão definidas. Até lá, as dúvidas permanecerão.

FECHADO COM PETECÃO

O PREFEITO de Sena Madureira, Mazinho Serafim, descarta qualquer cenário que não seja o de estar no palanque do senador Sérgio Petecão (PSD) ao governo.

POLÍTICO DE PALAVRA

CONHEÇO bem o Mazinho. É um político de palavra. Depois que disser que apoiará alguém, o mundo pode até cair, mas cumprirá a sua palavra. Este é um jogo jogado.

DENTRO DO PREVISÍVEL

ESTÁ DENTRO do previsível o secretário Alysson Bestene trocar o PP por outro partido da base, para ser o vice na chapa do governador Gladson. Alysson é hoje o secretário mais próximo de Cameli e da sua mais extrema confiança.

CÔMICO, PARA NÃO DIZER TRÁGICO

CHEGA ser cômico quando se depara com figuras defendendo os ataques ao Judiciário, acabar com o STF, e a favor de mais uma intervenção militar. Numa ditadura, seus tolos, acabam-se todas as garantias individuais.

JOGO PARA A PLATÉIA

NÃO PASSA de uma tosca jogada para a sua plateia, o envio pelo Bolsonaro de um pedido ao Senado para o impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes.

CONDUÇÃO DE UM ESTADISTA

O PRESIDENTE do Senado, Rodrigo Pacheco, tem tomado posições de um estadista. Matou no nascedouro o pedido do Bolsonaro de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. “Não tem base jurídica”, fulminou Pacheco.

OUTRO CENÁRIO

A TESE da senadora Mailza Gomes (PP) de que o vice e o senador da chapa do Gladson sejam do PP, puro sangue, não encontra guarida nos demais candidatos aliados do governador, e causaria uma debanda de seus aliados. Aconteceu no PT, porque o partido tinha comando único.

ESQUEÇA ISSO

A DEPUTADA FEDERAL Perpétua Almeida (PCdoB) foi desencorajada pelo senador Sérgio Petecão (PSD), a esquecer a volta das coligações proporcionais em 2022, porque a matéria não deve passar no Senado.

PULA PARA O SENADO

PERGUNTEI ontem ao deputado Jenilson Leite (PSB) sobre qual seria a sua posição, se Jorge Viana resolver disputar o governo. Foi pragmático na resposta: “saio a senador”.

NÃO TEM COMUNICAÇÃO

O PREFEITO Bocalon enumerou ontem ao BLOG uma série de ações da prefeitura, que ele considera avanço na sua gestão. Só que isso não chega no povão, se comunica mal.

DIFICULDADE DE TODOS

O deputado Jenilson Leite (PSB) avalia que todos os partidos terão dificuldades para formar chapa a Federal.

PEGANDO UM EXEMPLO

PEGANDO um exemplo da dificuldade que será montar uma chapa própria para deputado federal. O PP foi o partido mais vencedor nas eleições municipais, e não se conhece um nome de densidade eleitoral para Federal.

ACREDITO NA MINHA PESQUISA

O SENADOR Petecão (PSD) não se mostra preocupado por não aparecer bem nas pesquisas. “Nunca disputei uma eleição com tanta aceitação, como essa de governador”.

NEM SÓ DE ARARUTA VIVE A POLÍTICA

A JORNALISTA Vânia Pinheiro anunciou ontem que será candidata a deputada estadual no próximo ano. Boa notícia. Vânia tem qualificação, já foi vice-prefeita de Sena Madureira, não se conhece um arranhão na sua conduta, enfim, um bom nome. Chega da política acreana viver de eleger ararutas. Vânia deve sair por um partido ligado ao senador Márcio Bittar (MDB).

NÃO VAI DEMORAR

A GRANDE largada para as composições das forças políticas no estado vai se dar logo após a decisão do Senado. Barrada ou não as coligações proporcionais, as regras estarão definidas. E, a partir daí começa o jogo.

LAMENTÁVEL

NÃO existe uma palavra melhor que a acima, para qualificar este jogo de puxa e encolhe que continuam a fazer com os servidores do Pró-Saúde. O PL que está na ALEAC, se aprovado, tende a ser derrubada na justiça.

FRASE MARCANTE

“O elogio é desejável e nos agrada; mas é preciso fazer por merecê-lo, como o abraço de uma criança”. (Phyllis McGinley).