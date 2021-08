Isaac Lima e Léo de Brito entregam escola rural em Mâncio Lima

Os moradores do Ramal do 20, no município de Mâncio Lima, ganharam nesta sexta-feira, 20, uma unidade escolar. Construída com recursos próprios ao valor de R$ 240 mil, essa é a décima primeira escola entregue na gestão de Isaac Lima e Ângela Valente.

Ao lado do deputado federal Leo de Brito, convidado para a solenidade, o prefeito Issac Lima agradeceu servidores da educação, pais de alunos, parlamentares e reafirmou seu compromisso com a educação.

“A educação é prioridade na nossa gestão, essa é a décima primeira escola que construímos com recursos próprios, economizando de todas as formas para investir no que é mais fundamental, na educação das nossas crianças”, disse.

Valorização dos servidores

Issac Lima fez questão de agradecer os servidores da educação municipal e anunciou o pagamento de abono salarial para os professores, aprovado na Câmara de Vereadores na última quinta-feira.

“Precisamos valorizar e agradecer aqueles que doam sua vida a ensinar, só a educação é capaz de transformar vidas, eu acredito nisso. Esse esforço para o pagamento do abono salarial para os professores era um compromisso que agora vamos cumprir. Minha gratidão aos professores pela dedicação e aos vereadores que votaram a favor dessa matéria lá na Câmara”, disse.

Parceria – mais de R$ 5 milhões para investimentos

O prefeito destacou a parceria com o deputado Leo de Brito, que cumpriu agenda em Mâncio Lima no final de semana e participou da inauguração da escola.

“É uma alegria muito grande ter o deputado Leo de Brito aqui em Mâncio Lima, ele que é professor e um defensor da educação lá em Brasília, Leo veio anunciar a destinação de mais de R$ 5 milhões para investimentos na saúde, infraestrutra e apoio a produção, só temos a agradecer a parceria e o apoio”, agradeceu o prefeito.

De seu lado, o deputado Leo de Brito parabenizou a gestão municipal pelo trabalho e reafirmou a parceria com seu mandato.

“Estou muito feliz por tudo o que vi aqui em Mâncio Lima, o Isaac, a Ângela e toda a equipe estão fazendo um excelente trabalho, destinar recursos para a prefeitura é a garantia de que o dinheiro será bem investido e aplicado em favor dos que mais precisam, Mâncio Lima pode contar comigo”, finalizou o deputado.