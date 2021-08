Em Plácido de Castro, PM recupera veículo roubado e apreende arma

Assessoria de Comunicação da PMAC –

A Polícia Militar recuperou, na noite desta quinta-feira, 19, durante o atendimento de uma ocorrência de acidente de trânsito na Rodovia AC 40, um veículo e alguns bens que haviam sido roubados de uma residência no município de Plácido de Castro. A guarnição também apreendeu uma arma de fogo com carregador e munições, no interior do veículo.

Segundo os policiais de serviço, a informação era de que um motociclista havia se envolvido em um acidente com outro condutor e estaria ferido no local. No entanto, a guarnição só localizou o carro, sem vítimas ou vestígios de sangue e, dentro dele e nos arredores, um forno elétrico e uma televisão LG, com a tela quebrada. Durante uma busca mais minuciosa, também foi encontrada uma pistola Taurus, calibre 7.65, com carregador e sete munições intactas.

Como não havia ainda registro de roubos e furtos para o veículo, os policiais fizeram contato com o proprietário, que descobriu que seu pai havia sido vítima de assalto. A vítima relatou que quatro pessoas encapuzadas, duas delas portando armas de fogo, a renderam e a amarraram sob ameaça de morte, e em seguida fugiram com o carro, levando uma espingarda, um forno elétrico e uma TV, além de outros objetos.

O veículo, avariado do acidente, foi levado à delegacia local para posterior devolução ao dono, junto com os demais objetos e a arma encontrada. A vítima foi orientada a registrar boletim de ocorrência para as devidas providências.