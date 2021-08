Do laboratório ao braço: caminho das vacinas Covid-19 tem controle rígido

Controle de qualidade rígido, checagem dos frascos, análise de temperatura, planejamento de voos: cada vacina Covid-19 que chega nos braços dos brasileiros é fruto de um processo complexo de distribuição, coordenado pelo Ministério da Saúde. Em quase oito meses de campanha, essa operação logística já levou mais de 215 milhões de doses para todos os estados e Distrito Federal e já vacinou mais de 120 milhões de pessoas com a primeira dose.

Nos últimos meses, o trabalho das equipes do Ministério da Saúde, como os técnicos do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e do Departamento de Logística, se intensificou para garantir que as vacinas cheguem com agilidade a todas as unidades da Federação dentro dos parâmetros de qualidade, em uma campanha com desafios diferentes de todas as outras já feitas na história do País.

Esse trabalho foi apresentado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a imprensa nesta sexta-feira (20).

“Essa é a principal política pública de enfrentamento da pandemia: a vacinação. Já distribuímos mais de 215 milhões de doses. Isso acontece por toda essa logística, que é complexa, mas tem sido feita com eficiência para que toda a população receba as vacinas, é nosso dever”, afirmou o ministro durante visita ao Centro de Distribuição de Insumos Estratégicos de Saúde, do Ministério da Saúde, em Guarulhos (SP).

São várias etapas a partir do momento em que os laboratórios entregam os lotes de vacinas, conduzidas no menor tempo possível, para garantir que a imunização avance cada vez mais rápido. Acompanhe ainda as doses que já estão no Ministério da Saúde e seguem em processo de liberação dos lotes. O painel está disponível para acesso no LocalizaSUS.