Avanço da pecuária e crescimento das cidades ameaçam Rio Acre

‘’A estiagem vem ao longo dos anos esticando o tempo de vida seca. E o gestor acompanha os fatos, usando decreto, ficções e os desvios de verdades. Tudo me leva crê que ainda não conhecemos a importância do Rio Acre, para economia regional’’ disse o professor

Ainda em sua fala, salientou que se deve ser feito um planejamento para tentar amenizar os danos para gerações futuras.

‘’Se as cidades e o rebanho bovino permanecerem crescendo a uma taxa de 5% ao ano, Em 15 anos o volume de esgoto e agroquímico vai superar o volume de água boa, saudável para se beber. Então lhe pergunto? Que Rio orgânico irá sobreviver essa bomba atômica. Que homens vão se alimentar dessa água’’ questionou

O proponente da Tribuna, vereador N.Lima (Progressistas), destacou importância do debate e também alertou para a dificuldade de abastecimento de água que a cidade sofre nesse momento, e também com a reversão do sistema de abastecimento de água.

‘’Eu acho muito importante nos colocar todos esses números, o prefeito Tião esta preocupado com essa situação, porque esta trazendo essa responsabilidade que era do Estado para o município, e nós estamos aqui em uma batalha porque todos os vereadores querem para saber qual e o plano real que o prefeito tem para nossa cidade a respeito da água e do rio acre’’ exclamou N.Lima.

Devido ao tempo regimental do espaço da Tribuna e a importância do tema debatido, o vereador Ismael Machado (PSDB) propôs a realização na próxima semana de uma Audiência Pública para melhor aproveitamento do assunto.

Asscom CMRB