Agentes civis prendem suposto matador de comerciante em Xapuri

Ascom/Polícia Civil do Acre

Na tarde da última sexta-feira, 20 de agosto de 2021, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Geral de Xapuri, prendeu o homicida R. C. D. Imvestigado pela autoria do assassinato do comerciante Raimundo Olímpio Bezerra de 80 anos, mas conhecido por Raimundo Alemão, assassinado dentro do seu próprio comércio, localizado no centro de Xapuri.

De acordo com a investigação, que teve início na mesma noite em que ocorreu o crime, o acusado matou a vítima para roubar, crime tipificado como latrocínio.

O mesmo também é responsável por diversos assaltos que vinham acontecendo na cidade de Xapuri nos últimos dias.

A prisão do autor dos crimes ocorreu em uma residência localizada na Nações Unidas, bairro Laranjal, na cidade de Xapuri.

Após ser ouvido pelo delegado Gustavo Neves, o preso foi transferido para o presídio na cidade de Rio Branco.