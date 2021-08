Observatório debate sobre a crise hídrica e o papel do setor produtivo na Amazônia

O Observatório de Comércio e Ambiente na Amazônia (OCAA) abriu inscrições para participar do próximo encontro, que será no dia 26/08. No webinário deste mês, o OCAA reunirá representantes da academia, do agronegócio, do governo e da sociedade civil para discutir a importância da manutenção dos ciclos hídricos para o agronegócio na Amazônia.

Venha entender o que é “agro-suicídio”, como o setor produtivo impacta e é impactado pela crise hídrica, e quais são as soluções que o agro brasileiro pode oferecer para combater a emergência climática. O debate será transmitido ao vivo, em português.

A crise hídrica e o papel do setor produtivo na Amazônia

Data: quinta-feira, 26 de agosto de 2021

Horário: 15h às 16h30 (horário de Brasília)

Agenda

Abertura e exposição de dados climáticos da Fazenda Tanguro – Ludmila Rattis, pesquisadora do IPAM e Woodwell Climate Research Center -15 min

Apresentação do estudo Deforestation reduces rainfall and agricultural revenues in the Brazilian Amazon – Argemiro Leite Filho, pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais – 15 min

Debate com representantes do agronegócio e do governo – Marcello Brito, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag) e Raimundo Deusdará Filho, coordenador-geral de Informações Estratégicas da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil (Mapa)

Perguntas da audiência – 30 min

Encerramento – 5 min

Sobre o OCAA

O OCAA é uma plataforma que reúne informações qualificadas sobre as relações entre comércio internacional e meio ambiente na Amazônia, estimulando o diálogo embasado na ciência e o engajamento de diversos atores da sociedade.

Foi idealizado por quatro organizações da sociedade civil: Centro de Estudos de Integração e Desenvolvimento (Cindes), Instituto Clima e Sociedade (iCS), Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) e Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM).