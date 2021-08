Transporte coletivo: a situação é grave e Bocalom não pode se omitir

A situação do transporte coletivo em Rio Branco é caótica e a prefeitura não pode fazer como a lenda da avestruz que quando ver o perigo enfia a cabeça em um buraco. Desde a campanha que o prefeito Tião Bocalom (PROGRESSISTA) falava em resolver o problema abrindo a “caixa preta das empresas” que detém a concessão pública do serviço. Depois de eleito voltou a falar no problema, mas, como peixe, nada. Nada de solução. A população reclama, protesta, sofre com a falta de ônibus, mas o calado é dado como resposta.

A Câmara de vereadores rumina o problema desde o inicio da posse da nova legislatura, mas não digere nem engole. A maioria dos parlamentares se elegeram com a promessa de melhorar a condição do transporte coletivo que, para ser justo, vem se arrastando desde gestões e anteriores. A vereadora Michelle Melo (PDT) propõe o rigor de uma CPI que, não tarará solução prática nenhuma. As pessoas querem ônibus para ontem.

A ex-prefeita Socorro Neri ainda tentou fazer um aporte financeiro no sistema, mas sua ação foi interpretada no calor da campanha, inclusive pelo atual prefeito, como se ela quisesse presentar as empresas de ônibus com recursos do contribuinte. Neri estava amparada por estudos e tinham o aval do Ministério Público e do Conselho Tarifário. Ao que parece, o prefeito está mais perdido do que cachorro de mudança quando cai do caminhão na estrada. Ônibus já!!

“Insolente, soberbo, seu nome é “zombador”! Ele sempre age no ardor de sua arrogância…”. (Provérbio de Salomão 21:14)

Terra de ninguém

Ninguém realmente manda em votos. Durante a campanha eleitoral, por exemplo, cerca de 40% dos votos para deputado estadual no Vale do Acre, vão para candidatos de fora. Alguns até nunca pisaram na região, mas chegam com os bolsos estufados de dinheiro. Não falta quem se vende, principalmente vereadores, suplentes, lideranças comunitárias e religiosas. Depois da eleição a vida volta ao normal.

Chapa pura sangue

Segundo a senadora Mailza Gomes, no governo passado o PT detinha o governador Sebastião Viana, a vice Nazaré Araújo e o senador Jorge Viana. Quer chapa mais puro sangue do que essa? Uma boa equação para o governador Gladson Cameli (PP) solucionar. E não é uma regra de três simples. Tipo saber qual a origem dos números primos.

Márcio confirma

O senador Márcio Bittar (MDB) avalizou a análise da COLUNA sobre a disputa para o Senado. Tem mais uma variante que, segundo ele, sustenta ainda mais o nome de Márcia como candidato oficial. Como pediu que não divulgasse, respeito. No tempo certo divulgo. Vai tremer a terra.

Jorge paz e amor

O ex-governador Jorge Viana está aproveitando o tempo livre para fazer visitas aos municípios e bairros da capital. É visto no Alto Acre, mas, também, na Sobral, Bahia, Tancredo, Baixa da Colina etc.

Pelas tuas palavras serás julgado

O presidente Jair Bolsonaro não será julgado nas urnas pela gestão do governo federal. Mas pelas suas palavras. Até os que defendem sua posição, reclamam da sua boca de matraca. Fala e fala muito. “Na multidão de palavras não falta transgressão; mas o que refreia os seus lábios é prudente”.

Voto evangélico

O voto evangélico pode não ser unido nas disputas proporcionais, mas é quem ainda sustenta fielmente o comboio de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Um minuto de conversa com qualquer pastor se percebe que a esquerda representa o que tem de pior para a sociedade. É o mal encarnado.

Angu grosso

Valores e costumes são colocados acima de questões como o preço da gasolina, o desemprego e a fome. Simples assim. A esquerda reage a essa estrutura de pensamento e poder. Com isso, nasce o ódio de ambas as partes que permeia as redes sociais. Não tem solução a curto e médio prazo. Quem poderá pacificar? Conciliar e digerir um angu grosso desses.

. Discussão infrutífera nestas paragens a ação do STF contra Roberto Jefferson, ele fez o angu que coma.

. O menino da porteira, Sérgio Reis, falou um monte de besteiras, mas se arrependeu a tempo.

. Mas o PT fazia o mesmo em relação ao Lula na Lava Jato?

. Quer dizer que se o PT comer bosta todo mundo vai comer?

. Mas, ninguém ia preso?

. Bom, a Dilma perdeu a presidência, o Lula e alguns amigos como João Vaccari Neto passaram uma boa temporada na cadeia.

. Não basta?

. Não!

. Bom, nesse caso as urnas resolvem, só a democracia resolve; a maioria ganha e governa.

. Os demais metem o rabo entre as pernas.

. Golpe, autogolpe ou contragolpe nunca mais!

. Bom dia!