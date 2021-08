Sindmed faz pesquisa para medir insegurança nos hospitais do Acre

O Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) lança uma pesquisa online para dimensionar o volume de agressões, ameaças, ofensas e os casos de assédio moral sofridos pelos médicos durante o plantão. A pesquisa é restrita à classe.

A iniciativa busca aferir o total de vítimas, propondo divulgar os resultados e cobrar do gestor público maior rigor no combate às irregularidades, além de incentivar a denúncia, responsabilizando todos culpados.

O levantamento faz parte do calendário de comemoração dos 32 anos de fundação do Sindicato, momento em que cresceram as ocorrências informais de ameaças e assédio moral.

Acesse a pesquisa e responda todas as perguntas https://bit.ly/SindmedPesquisa. A resposta ao questionário é anônima e não leva mais do que dois minutos.

Compartilhe esta pesquisa com os demais colegas, filiados ou não, para que ela possa atingir o maior número possível de profissionais.