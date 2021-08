Gladson visita ministro Ciro Nogueira e pede maior apoio ao Acre

Davi Casseb/Agência de Notícias do Acre –

O governador Gladson Cameli foi recebido no início da tarde desta quinta-feira, 19, pelo ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Ciro Nogueira. Acompanharam o governador o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Nicolau Júnior; o secretário de Assuntos Governamentais, Alysson Bestene; o representante do Acre em Brasília, Ricardo França; o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima; e o secretário Planejamento de Cruzeiro do Sul, Paulo Roberto Correia da Silva, para que apresentassem também suas necessidades de apoio nas diversas áreas.

Logo de início, Gladson Cameli, que além de correligionário é amigo de Ciro Nogueira, fez questão de ressaltar a escolha do presidente Jair Bolsonaro por ele para o posto de chefe da Casa Civil. Segundo o governador, o nome de Nogueira foi da maior importância para o país, já que Ciro tem, segundo Cameli, o perfil de um líder conciliador e que trará, com certeza, um estreitamento maior entre as diversas áreas do governo federal com os outros poderes e com os estados da Federação.

A reunião serviu também para que o governador e os demais pudessem expor ao ministro vários pontos de interesse para o desenvolvimento do estado nas áreas da saúde, educação, segurança e infraestrutura. “Temos certeza que essa amizade e confiança mútua trarão excelentes frutos para ambos os lados, já que o Estado do Acre reafirma seu apoio ao governo federal e ao presidente Jair Bolsonaro, e se coloca à inteira disposição para os projetos de desenvolvimento e progresso do país”, afirmou o governador.

Ciro Nogueira ressaltou sua amizade com Gladson Cameli e se colocou à disposição do Acre para ajudar no que for possível. “Nossa pasta está à disposição do governo e do povo do Acre para que, juntos, busquemos soluções para melhorar a qualidade de vida da população, e o Acre despontar cada vez mais como um estado promissor e com um futuro certo para as futuras gerações”, frisou o ministro.