Energisa expande cobertura do Portal Juntos para seus públicos

Uma plataforma dinâmica com conteúdo sobre inovação, digitalização e impacto social da energia. Essas são as novidades da nova fase do Portal Juntos (www.energisajuntos.com.br) que o Grupo Energisa inaugura nesta quinta-feira (19/8). Lançado em 2019, o canal de informações chega a todos os estados onde a empresa atua, depois de estar consolidado como uma fonte relevante para os públicos do Mato Grosso e de Rondônia, onde o projeto foi iniciado.

“Além de estender o alcance da plataforma, ampliamos a cobertura para áreas de interesse geral, como inovação, o futuro da energia e a transição para a economia de baixo carbono”, afirma a Head de Comunicação Institucional da Energisa, Aline Almeida Magalhães.

O Portal Juntos amplia a transparência e o diálogo da Grupo Energisa com a sociedade e seus diversos públicos entre eles clientes, poder público e imprensa. Ao oferecer um conteúdo diferenciado e de qualidade, a empresa também pretende consolidar sua liderança na transição digital do setor elétrico, influenciando o debate sobre o futuro da energia e contribuindo para o desenvolvimento econômico, social e ambiental do Brasil.

Para os jornalistas que cobrem o setor elétrico, a plataforma disponibiliza uma área exclusiva para o acesso às informações da empresa, incluindo releases e imagens sobre diversas ações, como infográficos sobre a evolução financeira e operacional da companhia. O objetivo é oferecer os professionais da imprensa dados confiáveis e de fácil entendimento, o que permite a elaboração de análises e reportagens mais aprofundadas.

Sobre a Energisa

Com 116 anos de história, o Grupo Energisa é o maior privado do setor elétrico com capital nacional e o também o maior na Amazônia Legal. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. O Grupo atende a 8 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de mais de 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, transmissão, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de call center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora), soluções em energias renováveis (Alsol) e agora a fintech Voltz, que entra no mercado de contas digitais.

