Em todo o Brasil, 75% da população adulta já se vacinou com a primeira dose da vacina Covid-19

s meses de agosto e setembro prometem ser decisivos. Com a chegada de mais 131,4 milhões de doses de vacina Covid-19 no período, o País caminha para que toda a população adulta esteja vacinada até o fim de setembro. Nesta sexta-feira (20), o Brasil chegou à marca de 120 milhões de brasileiros vacinados com a primeira dose. O número corresponde a 75% da população adulta.

E os resultados de uma campanha célere e assertiva só aumentam. Mais de 53,2 milhões de pessoas estão completamente imunizados com a segunda dose ou dose única do imunizante. Ao todo, o Ministério da Saúde já aplicou 172,9 milhões de doses de vacina Covid-19 das mais de 207 milhões de vacinas distribuídas aos entes federativos.

“Nós assumimos um grande desafio desde que começamos a vacinação no Brasil: vacinar o mais rápido possível os brasileiros. Seguimos firmes nesse propósito, confiantes de que estamos no caminho certo para conter a pandemia da Covid-19 e ter um cenário sanitário mais tranquilo. Cada dose aplicada é uma dose de esperança para os brasileiros”, afirma o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

Esta semana, o Ministério da Saúde conseguiu antecipar mais 3,9 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Com a nova previsão, até o fim do mês de agosto, os laboratórios devem entregar 68,8 milhões de vacinas. Já a previsão para setembro é que sejam entregues mais 62,5 milhões de doses para ampliar ainda mais a vacinação no País.