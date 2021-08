Reformas dos hospitais de Mâncio Lima e Sena Madureira avançam e vão garantir saúde de qualidade para a população

Há vários projetos em andamento para melhorar o sistema de saúde pública do Acre. Duas reformas se destacam, dos hospitais de Sena Madureira e Mâncio Lima. A população dessas cidades aguardam ansiosamente pelas obras.

A reforma do bloco A do Hospital Abel Pinheiro, em Mâncio Lima, chegou a 85% de conclusão. Foi o que averiguou a coordenadora da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) no Juruá, Catiana Rodrigues, em visita técnica realizada à unidade, nesta quarta-feira, 18.

Orçada em mais de R$ 2 milhões, a reforma do hospital é mais uma obra da gestão de Gladson Cameli, que tem se empenhado em proporcionar o que há de melhor em saúde à população.

“O governador também quer oferecer um espaço mais adequado aos servidores da Saúde. Por isso, agradecemos a ele, que vem trabalhando para oferecer o melhor ao povo acreano”, disse Catiana.

As equipes agora trabalham para finalizar o acabamento do bloco, que compreende a cobertura, as calçadas e a instalação da parte elétrica.

No início da semana, a Sesacre enviou à unidade novas mesas e armários, que serão utilizados para mobiliar o setor administrativo do hospital. Ao todo, foram investidos cerca de R$ 26 mil na aquisição do material. “O material também servirá para os consultórios médicos e nos agendamentos de exame. Estamos intensificando os trabalhos para que possamos muito em breve disponibilizar todos os nossos serviços aqui no Abel Pinheiro”, relatou o gerente-geral Hélio Bentes.

De outro lado, o governo do Estado está dando celeridade à obra do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. Nesta semana, a equipe da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Desenvolvimento (Seinfra) esteve na cidade com representantes da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), para acompanhar o andamento da obra, que será referência para a Regional Purus, que abrange também os municípios de Manoel Urbano e Santa Rosa.

“O governador Gladson Cameli tem priorizado as obras da área de saúde e essa é importante não só para Sena Madureira, mas também para os municípios vizinhos. Em um ano a ação será concluída”, destacou o gestor da Seinfra, Cirleudo Alencar.

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, falou sobre a parceria entre a prefeitura e o governo do Estado para a construção do hospital. “Quero agradecer ao governador e toda a equipe que tem trabalhado no município, e dizer que quem ganha com isso tudo é o povo”, comemorou.

O Hospital João Câncio Fernandes foi construído há mais de 110 anos e está sendo reconstruído gara garantir a modernização necessária aos cuidados com a saúde da população. O investimento é de R$ 16,4 milhões, e o novo prédio, ampliado, ganhará um segundo pavimento, aumentando o número de leitos e aprimorando os setores de laboratórios, sala de raio-x, administrativo, enfermarias e estacionamento.

Além dessa iniciativa, a parceria entre Estado e Município também vai realizar a pavimentação de cerca de 5 mil metros de ruas e a realização de drenagem, o que irá oferecer mais qualidade de vida para a população.