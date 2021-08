Policia Civil prende suspeito pela morte de Pastor na Transacreana

Ascom/Policia Civil do Acre –

Ao final da tarde da última quarta-feira, 18, a Policia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu na Rodovia AC-90, Km 80, R. N. N. C. de 38 anos, vulgo “Peteca” em posse de uma arma de fogo, espingarda calibre 12’.

“Peteca” já havia sido preso há 30 dias pela prática delituosa de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, entretanto, foi solto em audiência de custódia.

O mesmo estava sendo investigado pela participação no assassinato do pastor e colono Raimundo de Araújo Costa, de 62 anos, morto com um tiro ao ter a propriedade invadida na noite do dia 09 de maio de 2021, na Estrada Transacreana, Rodovia AC-90 no km 70, zona rural de Rio Branco.

O preso é um dos suspeitos do homicídio e da pratica de um arrastão que culminou com roubo a diversos moradores daquela região.

Após trabalho investigativo da especializada, foi possível identificar o autor que foi preso em uma área rural localizada no km 80 da estrada Transacreana, AC-90.

O preso, foi conduzido a delegacia onde prestou depoimento ao delegado Leonardo Ribeiro e em seguida colocado à disposição da justiça .