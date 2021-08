Leilão virtual tem 54 veículos de R$862 a R$49 mil no Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), lança o edital do leilão de veículos 001/2021, publicado no Diário Oficial. O período de lances já se encontra aberto, e vai até o dia 1º de setembro, encerrando-se às 8h.

No total, estão disponíveis 54 veículos, entre motocicletas, carros de pequeno porte, caminhonetes e micro-ônibus. “Esses veículos são bens inservíveis, porque já não atendem as necessidades do Estado e, embora tenham condições de trafegabilidade, precisam de manutenções e reparos”, explica Samara Raquel Damásio, Diretora de Gestão Patrimonial e Arquivística da Seplag.

Os lances se iniciam em R$ 862 reais e vão até R$ 49 mil. O leilão será realizado de forma online no dia 1º de setembro, pelo site www.loteleiloes.com.br. Para participar, basta acessar o site, realizar a inscrição, criando um login e senha, concordar com os termos de adesão e enviar cópia do RG e CPF para o e-mail [email protected].

A visitação poderá ser online, por meio das fotos no site, e presencial, do dia 23 a 27 de agosto, no horário das 8 às 13h, após de agendamento com a comissão, nos locais descritos no edital, que traz todas as regras e formas de se cadastrar e participar.

Os veículos serão leiloados no estado de conservação em que se encontram e serão liberados somente após realização do trâmite de transferência de propriedade para o arrematante.