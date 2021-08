Indígenas mostram “gestão modelo” na reserva Raposa Serra do Sol

A uma semana da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o marco temporal das demarcações de terra, indígenas mostraram, na Câmara dos Deputados, o que consideram um modelo de gestão territorial na reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima.

Eles participaram nesta quarta-feira (18) de audiência conjunta das Comissões de Direitos Humanos e Minorias e de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. O processo de demarcação de Raposa Serra do Sol começou no fim dos anos 1970. A homologação só ocorreu em 2005, seguida de várias contestações judiciais encerradas em 2008, quando o STF garantiu a demarcação contínua do território.

Nessa histórica sessão do Supremo, a causa foi defendida por Joenia Wapichana (Rede-RR), então primeira advogada indígena do Brasil. Hoje deputada e coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas, Joenia avalia que Raposa Serra do Sol traz lições e exemplos que devem ser levados em conta no momento em que o STF decide se o direito dos povos indígenas à demarcação de suas terras é originário, ou seja, vem desde antes de 1500, ou deve se submeter a outro marco temporal, como a ocupação das terras até a data de promulgação da Constituição de 1988, por exemplo.

O julgamento, que envolve disputa do Povo Xokleng com o governo de Santa Catarina, está marcado para 25 de agosto e terá repercussão geral, ou seja, a decisão servirá de diretriz para as demais ações judiciais e gestões governamentais.

A deputada espera uma decisão do STF que reforce os direitos indígenas. “A comunidade Xokleng está, no Supremo Tribunal Federal, contra a tese do marco temporal, que também surgiu na época da discussão da Raposa Serra do Sol. Nós estamos contando os dias para que realmente a gente possa dar um basta a esse retrocesso todo que estamos vivendo”, afirmou.

Mobilização

Entre os dias 22 e 28, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) vai promover o Acampamento Luta pela Vida, que pretende reunir várias etnias em Brasília na mobilização em torno do julgamento no STF.

Para reverter o que chamam de “fake news” e campanhas contra seus territórios, os indígenas da Raposa Serra do Sol repudiaram referências a miséria e desorganização na reserva, como foi o caso do coordenador geral do Conselho Indígena de Roraima (CIR), o Makuxi Edinho de Souza.

“Na Terra Indígena Raposa Serra do Sol não existe indígena passando fome e não tem indígena no lixão. A Terra Indígena Raposa Serra do Sol não está abandonada, ela está sendo cuidada. No decorrer da luta para garantir esse território, perdemos 21 lideranças e estamos hoje superando esse grande desafio”, relatou.

A Terra Indígena Raposa Serra do Sol ocupa parte dos municípios de Normandia, Pacaraima e Uiramutã, habitada por cerca de 28 mil pessoas das etnias Makuxi, Taurepang, Ingarikó, Patamona e Wapichana. Ivo Aureliano, Makuxi do Conselho Indígena de Roraima, mostrou vários projetos de geração de renda em curso, como a produção orgânica de arroz, feijão, milho, batata e frutas, além da criação de gado nas áreas de “lavrado”, como é conhecida a savana da região.

As comunidades elaboraram planos de gestão territorial e ambiental para orientar o desenvolvimento sustentável e há até estudos e monitoramento das mudanças climáticas e desenvolvimento de energia eólica dentro da terra indígena. Ao todo, Raposa Serra do Sol abriga 141 escolas, 887 professores e 8.316 alunos. Nas áreas de saúde e saneamento, foram capacitados quase 400 agentes indígenas.

Com o apoio do Judiciário, a reserva conta o primeiro Polo Indígena de Conciliação e Mediação do Brasil, que atua na superação de conflitos internos. Alcebíades Constantino, do Povo Sapará e coordenador estadual da Juventude Indígena de Roraima, mostrou o envolvimento comunitário na gestão territorial. “Nosso papel de juventude hoje é fortalecer o sonho das nossas lideranças que lutaram por esse território. Nós sabemos gerir o nosso território nos espaços acadêmicos de formação em direito e gestão territorial, gestão coletiva em saúde. Quando a gente fala que quer ter autonomia e sustentabilidade é exatamente isso”, destacou.