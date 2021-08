Gladson e TJAC firmam parceria de R$14,5 milhões para infraestrutura de informação e usina solar

A presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Waldirene Cordeiro, e o governador do Estado, Gladson Cameli, assinaram Termo de Compromisso, nesta quarta-feira, 18, para implantação de infraestrutura de tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário do Acre e implantação de usina de Energia Solar na sede-administrativa do TJAC.

O ato de assinatura, que ocorreu na Casa Civil, também inclui a construção da segunda etapa do Centro Administrativo que concentrará a prestação de serviços judiciários e sociais, na Região do Alto Acre, com sede na Comarca de Brasiléia. A solenidade contou também com a presença do corregedor-geral da Justiça, desembargador Élcio Mendes, que esteve acompanhado do juiz-auxiliar, Lois Arruda, e ainda dos secretários de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão; da Fazenda, Rômulo Grandidier; e do procurador-geral do Estado, João Paulo Setti.

“É um momento de satisfação para o Judiciário essa firmação com o Governo do Estado para visibilizar algumas propostas que o Judiciário tem. É um ganho para os magistrados, magistradas, servidores e servidoras, e claro, para o usuário da Justiça. É um momento também de agradecer por todo o apoio destinado, até o momento, ao nosso Judiciário”, disse a desembargadora-presidente, Waldirene Cordeiro, destacando a dificuldade orçamentária dos três poderes.

Com o termo, será possível atualizar o parque computacional das unidades jurisdicionais de entrância inicial e final do TJAC, assim como ampliar a capacidade de armazenamento de dados e instalação de uma nova sala do centro de processamento de dados, também conhecida como data center. Já a uma usina de energia solar fotovoltaica, ajudará na economia de energia da instituição.

O governador Gladson Cameli expôs sua satisfação em poder contribuir com a melhoria da estrutura e dos serviços oferecidos pelo Judiciário acreano. Para o gestor, isso demonstra o comprometimento do Estado com a população.

“O Poder Judiciário tem sido um grande parceiro do Executivo e, em tudo aquilo que for possível, estaremos à disposição para fazer sempre o melhor pelo nosso Tribunal de Justiça. Admiro muito essa instituição, que faz valer a nossa Constituição e garante justiça aos nossos cidadãos, principalmente os mais humildes”, declarou.

O Termo de Compromisso assegura R$ 14,5 milhões em investimentos nas áreas de modernização tecnológica e infraestrutura da instituição.