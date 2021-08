Gasolina a R$8,90 no interior do Acre deixa deputado ´passado´

O deputado Edvaldo Magalhães voltou a divulgar foto de tabela de preços de posto de gasolina do Vale do Juruá para mostrar que os combustíveis na região são muitos caros.

“Em Marechal Thaumaturgo, cabeceiras do Juruá – Acre, a política do Bolsonaro foi atualizada com sucesso no tocante aos combustíveis. Chega!”, disse o deputado do PC do B.

Pela tabela exposta, o litro da gasolina comum é vendido a R$8,90. Em Rio Branco, o mesmo produto custa R$6,37, variando para mais ou menos a depender do estabelecimento. Rio Branco e Rio de Janeiro se revezam no topo do ranking das capitais mais caras quando o assunto é combustível.