A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Centro de Hematologia e Hemoterapia (Hemoacre), está informando aos seus doadores e público em geral que a equipe não realiza contato com o doador, após o processo de doação de sangue, por meio do aplicativo WhatsApp ou números privados, ressaltando que ações como essa não fazem parte dos protocolos de atendimento.

“Ainda, em caso de dúvidas, o doador pode entrar em contato pelo telefone: (68) 3248-1380”, informa Quésia Nogueira, responsável pela captação de doadores no Hemoacre.