As 6 tendências que todo empreendedor deveria estar aproveitando agora

A pandemia do novo coronavírus alterou para sempre alguns conceitos humanos. Mudamos nossa forma de trabalhar, de viver e de nos relacionar com outras pessoas. Sem falar no jeito de fazer negócios, que também mudou radicalmente. Se você empreende, precisa acompanhar as tendências que surgiram nesse tempo.

Um relatório relatório Comércio sem Fronteiras, produzido pelo líder mundial de pagamentos eletrônicos PayPal, apresentou recentemente uma análise de 13 grandes mercados ao redor do planeta ao longo de 2020. Entre suas conclusões estão seis tendências de negócios para 2021. Veja, a seguir, quais são elas e leia o relatório completo do PayPal para descobrir como sua empresa pode se beneficiar de cada uma.

Mudança significa oportunidade

O relatório concluiu que empreendedores que desejam diversificar seu modelo de negócios e explorar o crescimento internacional devem lembrar do mantra que diz: grandes mudanças criam grandes oportunidades. A pandemia acelerou o comércio eletrônico sob todos os aspectos. Enquanto o mundo se recupera, sua empresa pode fazer o mesmo – e de forma ainda mais rápida.

O boom do e-commerce

Os números falam por si. Segundo o relatório, o comércio eletrônico mundial crescerá 14,3% neste ano. Mesmo países com pouca penetração de e-commerce pré-Covid estão presenciando grandes migrações para o online. Em todos os mercados pesquisados, é duas vezes mais provável que compradores aumentem ainda mais seus gastos online do que qualquer intenção de diminuir. E muitos têm gastado mais do que antes da pandemia.

ompradores internacionais

Outra descoberta foi que, em todos os mercados pesquisados, o “nível de conforto com compras internacionais” aumentou – sobretudo em países como Brasil, Índia e México. Quem compra no exterior também tem gastado mais, enquanto quem vende para fora tem conseguido propor uma experiência de compra que se compara à dos vendedores locais, mas com preços e produtos melhores.

Novas opções de pagamento

O crescimento do comércio eletrônico trouxe consigo mais disposição dos compradores para experimentar tipos de pagamento variados. O relatório destaca o sucesso de empresas que permitem transações com carteiras digitais, criptomoedas e pagamentos a prazo – que já existem há décadas no Brasil, mas que, lá fora, estão fazendo sucesso agora sob o nome de Buy Now, Pay Later.

Segurança em primeiro lugar

Apesar da receptividade a novos tipos de pagamento, o relatório aponta também uma preocupação crescente dos compradores com privacidade de dados e fraudes online. Quem compra em sites estrangeiros diz que a segurança é o principal fator na escolha de um método de pagamento, seguido pela conveniência e pela velocidade de processamento.

Mobile em primeiro lugar

A principal conclusão do relatório é: não adianta aproveitar o contexto internacional sem investir na infraestrutura do seu e-commerce. Com mais conectividade, as experiências de compra mais inovadoras e pensadas para dispositivos móveis estão saindo na frente – dois terços das compras online no mundo em 2021 serão feitas por smartphones. Além disso, as redes sociais se tornaram um canal importante, virando, em muitos casos, a primeira etapa da compra online.