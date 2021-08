Sesc retoma lazer em Plácido de Castro, Brasiléia e Senador Guiomard

Depois de mais de um ano com atividades paralisadas devido às medidas de restrição para combate a Covid-19, o Sesc retoma as ações de lazer oferecidas aos finais de semana. Desde o último domingo, 15, estão abertas as unidades de Brasileia, Plácido de Castro e Senador Guiomard e, apesar da reabertura, há restrições, como lotação de apenas 40% da capacidade disponibilização de álcool em gel, distanciamento de dois metros entre as mesas e uso obrigatório de máscara onde não houver consumo de alimentos.

Neste período, não haverá uso de piscinas e apresentação musical ao vivo, apenas som ambiente, mas das 10 horas às 16 horas os comerciários podem desfrutar de atividades recreativas nos ginásios e campos de futebol. Além disso, as cantinas funcionam com venda de almoço e petiscos ao longo de todo o dia para quem desejar se alimentar no local.

Lazer no Sesc

Para promover o Lazer em suas unidades de todo estado, o Sesc une atividades de recreação, turismo, esporte e educação – sua principal diretriz de atuação. Dessa forma, todos os projetos de Lazer são pensados para disseminar valores, promover a criatividade e destacar habilidades.

No Sesc, comerciários, usuários e seus dependentes participam de campeonatos, gincanas, excursões e passeios, além de terem à disposição equipamentos para prática de atividades físicas, piscinas e quadras de esportes. Assim, o Sesc privilegia espaços que proporcionam a qualidade de vida e as relações pessoais.

Desde sua fundação, o Sesc incentiva práticas que democratizam o acesso ao lazer. Seja nas unidades espalhadas em cidades do litoral, do interior ou em espaços comunitários, diferentes idades e classes sociais se encontram no Sesc com o objetivo de se divertir, praticar esportes, assistir espetáculos e manter em equilíbrio a saúde física e mental.