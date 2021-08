A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE) reuniu na tarde desta segunda-feira, 16, o comitê de volta às aulas presenciais, para alinhar alguns pontos da proposta apresentada pela pasta.

O grupo é composto por representantes da SEE, da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), do Ministério Público (MPAC), do Conselho Estadual de Educação (CEE) e do Conselho de Diretores das Escolas Públicas do Acre (Codep).

Cabe ao comitê orientar e monitorar o processo de retorno às aulas presenciais nas unidades da rede estadual e avaliar as ações implementadas, propondo ajustes nas estratégias, frente aos resultados identificados.

Diante da proximidade do retorno às atividades presenciais, previsto para setembro, foi analisado cada ponto da proposta referente à organização e higienização dos espaços, horários e aquisição de equipamentos de proteção, como máscaras e o uso de álcool em gel, entre outros.

O retorno presencial está previsto para as turmas de 1º , 5º e 9º ano do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio, de forma híbrida, ou seja, com aulas presenciais e remotas.

“Em pesquisa realizada sobre a volta às aulas, incluímos participantes tanto da área urbana quanto da rural. Entre os entrevistados, 55,2% querem o retorno presencial e aí trouxemos a proposta da presencialidade para ser analisada”, explicou diretora de Ensino da SEE, Denise dos Santos.