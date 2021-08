O ex-reitor da Ufac, professor Minoru Kinpara, terceiro colocado nas eleições para prefeito do ano passado, decidiu continuar no PSDB. Ele deverá disputar uma vaga de deputado federal reforçando a chapa tucana fragilizada com a saída da deputada federal Mara Rocha para o Partido Liberal (PL). A direção do PSDB acredita ser viável a eleição de Kinpara, já que a partir de agora o partido toma novos rumos para 2022.

As tratativas com o PSD do senador Sérgio Petecão, pré-candidato a governador, não vingou. Minoru declarou apoio à reeleição do governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA), seguindo as mesmas pegadas da deputada federal Jéssica Sales (MDB), que também declarou ser Cameli em 2022. Jéssica disputa a vaga do Senado com Alan Rick (DEM), Márcia Bittar (sem partido), Mailza Gomes (PROGRESSISTA) e Vanda Milani (SD).

De acordo com a direção do PSDB no Acre, Minoru Kinpara é uma das maiores promessas tucanas para o futuro. “O partido já trabalha a formação das chapas para deputado estadual e federal. Os nomes serão divulgados na hora apropriada, mas será bastante competitiva”, assegurou o presidente do PSDB, Pedro Correia, o Correinha. Ele lembrou que o partido mantém sua coerência. Esteve com Gladson em 2018 e estará em 2022.

“O Brasil está à beira de uma revolução, de uma guerra civil”. (Pastor Cláudio Duarte, o melhor Stand Up evangélico do país, convocando os fiéis de sua igreja para a manifestação do dia Sete de Setembro)

Sem transporte coletivo

A revolta nos bairros contra a prefeitura de Rio Branco por falta de transporte coletivo é grande. Ontem, uma senhora com o filho de dois anos esperava no terminal das 11h30 às 15h o ônibus das placas que não chegava. No Taquari a mesma coisa. O prefeito Bocalom e os vereadores precisam fazer alguma coisa. O Ministério Público, também.

Disputa para o Senado

Tem candidato ao Senado na base do governo que não se vê, não se enxerga. Não tem a menor chance de viabilizar sua candidatura quanto mais ganhar a eleição. O pior, fica ofendido quando se comenta nas redes sociais. Como dizia o Carcará, ex-senador Aluízio Bezerra, da velha esquadra do MDB: “Faltam condições objetivas e subjetivas”. Sem ofensas.

O destino de Nicolau

O presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior (PROGRESSISTA) trabalha para sua reeleição. Ele descarta qualquer outra candidatura a não ser estadual. Até porque a lei o impede, em alguns casos, por ser cunhado do governador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS).

Prioridade na Câmara

A proposta de reforma do Imposto de Renda na Câmara Federal teve sua votação adiada, mas a volta das coligações proporcionais, não. Vê-se a prioridade com o país. Porém, o Senado tende a barrar a volta do sistema de coligações que favorece os partidos de aluguel. Já as federações partidárias deverão valer para 2022. Melhor.

Não mudou nada

Perguntado como estava a vida depois do fim das doações empresariais e o financiamento público de campanha, o empresário respondeu: “Não mudou nada. Gestores e agentes públicos continuam pedindo propina antes, durante e depois”. Fecha o pano!

O Talibã fez escola

O petismo e o Bolsonarismo se transformaram em duas seitas com componentes claros de conteúdo irracional, religioso fundamentalista em ambos os casos. As pautas e declarações beligerantes do presidente contra a CF e o Estado Democrático dispensa comentários. E as últimas do ex-presidente Lula em relação aos militares foram recheadas de rancor e ressentimento. O Talibã fez escola.

. Consta que Minoru Kinpara esteve procurando Sérgio Petecão para disputar o Senado pelo PSD;

. Se for verdade, agiu certo em recuar ou em ser “recuado” por Petecão.

. Seu lugar é no PSDB;

. Como dizia vozinha:

. O macaco que pula de galho em galho acaba despencando no chão.

. Engana-se redondamente quem acha que o governador Gladson Cameli não sabe fazer política.

. As últimas adesões revelam sua boa estratégia.

. Gladson, como poucos, sabe usar o poder.

. Tem mais:

. Com ele quem não ajunta espalha.

. O PT considera uma afronta ao povo acreano a candidatura de Márcia Bittar ao Senado; democracia é isso; todos têm o direito.

. Cada qual com sua visão de mundo!

. Citando Protágoras, o melhor dos sofistas gregos, um gênio da retórica:

. “O homem é a medida de todas as coisas”.

. Segundo ele, “a verdade é relativa” em oposição a Sócrates que dizia ser a verdade um valor duradouro e universal, eterno até!

. E assim caminha a humanidade…coxeando entre dois pensamentos!

. Bom dia!