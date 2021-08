PM apreende mais de 6 quilos de drogas no Mocinha Magalhães

Assessoria de Comunicação da PMAC –

Policiais militares do Primeiro e Segundo Batalhões, juntamente com equipe do Grupo de intervenção rápida e ostensiva (Giro) da Polícia Militar do Acre (PMAC), apreenderam mais de seis quilos de entorpecentes, nesta, terça-feira, 17, no bairro Mocinha Magalhães.

Após denúncia anônima, os militares foram averiguar a informação e se deparam com três indivíduos no local indicado, que imediatamente se evadiram ao visualizar as guarnições. Um cerco tático dos policiais resultou na captura dos envolvidos. No local da reunião foram encontrados 6,400 quilogramas de substância aparentando ser maconha, além de uma balança de precisão e material usado para embalar as drogas.

Os militares encaminharam os envolvidos, juntamente com os entorpecentes apreendidos, à delegacia, para que fossem tomadas as medidas cabíveis ao fato.