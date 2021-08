Mais de 100 mil vacinas aplicadas por militares na Amazônia

O Comando Conjunto Amazônia ultrapassou a marca de 100 mil vacinas aplicadas pelos militares do Comando Militar da Amazônia (CMA), do 9º Distrito Naval que durante esses dois meses em que atuaram diretamente não só no auxílio da organização dos locais de vacinação no Amazonas, Rondônia e no Acre, mas também com vacinadores. São as Forças Armadas que somam esforços para garantir a vacinação contra a Covid-19.

Os postos seguem alinhados com o calendário de vacinação das prefeituras, respeitando os critérios de idade, de comorbidades, de profissionais, entre outros. Durante os mutirões realizados na capital Amazonense, como exemplo, os militares também estiveram na linha de frente para garantir que as metas previstas pela Prefeitura de Manaus pudessem ser cumpridas.

Durante 1 ano e 5 meses de desencadeamento da Operação Covid-19, o C Cj Amz não tem medido esforços para cumprir com as missões e auxiliar a população naquilo no qual é solicitado as Forças Armadas.

Além do apoio da vacinação, o C Cj Amz realiza ações de descontaminação de locais públicos, transporte aéreo de insumos e pacientes, distribuição de kits de alimentos, doação de sangue, ações de inspeção naval e patrulhamento, bem como barreiras sanitárias, transporte de cilindros e usinas de oxigênio.

Em Manaus, as tropas estão sob o controle da Força-Tarefa 2° Grupamento de Engenharia (FT 2° Gpt E). Tropas do Centro de Instrução de Guerra na Selva, Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia, 1º Batalhão de Comunicações de Selva, 1º Batalhão de Infantaria de Selva, 7º Batalhão de Polícia do Exército, 12º Grupo de Artilharia Antiaérea de Selva, 4º Batalhão de Aviação do Exército, Parque Regional de Manutenção da 12ª Região Militar, Colégio Militar de Manaus, Companhia de Comando do CMA e Companhia de Comando do 2º Gpt E, estão nesses dois meses a postos no contexto da Operação Apoio ao Plano Nacional de Operacionalização da Vacina.

Nossos militares da 16ª Brigada de Infantaria de Selva (16ª Bda Inf SL), também estão nessa missão, atuando na campanha de imunização em unidades e distritos em Rio Branco (AC) como também em Guajará-Mirim (RO). A 1ª Brigada de Infantaria de Selva (1ª Bda Inf SL), 17ª Brigada de Infantaria de Selva (17ª Bda Inf SL) e 2ª Brigada de Infantaria de Selva (2ª Bda Inf SL) seguem no trabalho diário de orientação para a população, inspeção e barreiras sanitárias.

CMA