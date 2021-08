Governo realiza ação social no Loteamento Eldorado, na capital

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur), realiza mais um trabalho social nas habitações populares de Rio Branco. Dessa vez, a ação se dá no Loteamento Eldorado e Novo Eldorado II, onde 312 famílias participam das oficinas de Educação Sanitária e Ambiental, Educação Patrimonial e Orientação Sociofamiliar Infanto-Juvenil.

As atividades do trabalho técnico-social contribuem para o fortalecimento dos laços comunitários, o desenvolvimento do protagonismo, da autoestima e da participação social dos cidadãos que habitam aquela área. As oficinas tiveram início no dia 2 no Eldorado, e no dia 16 no Novo Eldorado II. As atividades foram executadas pela equipe da empresa Tropical Parquet, que foi contratada pelo Estado por licitação. O encerramento das ações será nos dias 19 e 31.

“O trabalho social é de suma importância dentro dos programas habitacionais, pois atua na identificação, na seleção dos beneficiários, na entrega das unidades habitacionais e até no processo de pós-ocupação, contribuindo com a elevação dos padrões de habitabilidade e de qualidade de vida dos moradores”, destacou Vanderléia Oliveira, assistente social da Sedur.

As habitações do Loteamento Eldorado e Novo Eldorado II foram entregues nos anos de 2011 e 2013. Os moradores da comunidade já receberam cursos profissionalizantes de Comida de Boteco, Bolos e Tortas, Hambúrguer Gourmet e Brigadeiro Gourmet, oferecidos pelo Senac em 2019.