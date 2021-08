Estudante do Ifac inicia intercâmbio acadêmico nos Estados Unidos

O estudante do Instituto Federal do Acre (Ifac), Árisson de Moura viajou para os Estados Unidos no início de agosto para iniciar seus estudos na Northern Virginia Community College (NOVA). Acadêmico de Administração do campus Rio Branco, ele foi selecionado para o Programa Community College Initiative (CCI) e terá a experiência de estudar durante um ano na community college que fica em Annandale no estado da Virgínia. O processo é mais um resultado da parceria firmada entre o Ifac e a NOVA, desde 2017.

“Eu saí dia 31 e cheguei dia primeiro. Por enquanto, estou tendo aulas de inglês e montagem de textos com o restante dos intercambistas. Essas aulas de inglês começaram dia nove porque na primeira semana nós ficamos de quarentena no apartamento. As aulas devem começar dia 23 desse mês”, relatou o estudante.

Árisson também contou que já recebeu a vacina contra a Covid-19. “Nós fizemos o exame de Covid dia cinco e recebemos o resultado dia sete, fui vacinado dia 10. Escolhi ser vacinado com a Johnson e Johnson.”

O aluno foi pré-selecionado no edital nº 01/2020 da Assessoria de Relações Internacionais do Ifac (Arint), em fevereiro de 2020, tendo seu nome, como dos demais selecionados, indicado pelo Ifac para o processo seletivo conduzido pelo Departamento de Estado dos EUA. Após envio de sua documentação, teste de proficiência e entrevista, Árisson recebeu a notícia de que sua candidatura havia sido aceita. A mobilidade internacional estava prevista para 2020, contudo, em virtude da pandemia, o edital ficou suspenso durante o último ano sendo retomado em 2021.

Além de Árisson, a parceria internacional com a NOVA já proporcionou o intercâmbio de sete discentes do Ifac nos Estados Unidos de 2018 até 2020. Por meio de projeto financiado pelo fundo de inovação 100k Strong in the Americas, em 2019, estudantes e uma professora da NOVA visitaram o Ifac onde conheceram a instituição e suas ações.