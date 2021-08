Estoque baixo de sangue O- e O+ faz Hemoacre chamar doadores

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre), faz o chamado de doadores para garantir que não falte o líquido essencial à vida. Os tipos de sangue O+ e O- estão com estoque baixo e, por isso, faz-se necessário que os doadores procurem a unidade para realizar a doação.

Condições básicas para a doação de sangue: ter entre 16 (acompanhado do responsável) e 69 anos (desde que a primeira doação tenha sido antes dos 60 anos), pesar mais de 50 quilos, estar bem de saúde, ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior, não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes, evitar alimentos gordurosos quatro horas antes e não estar em jejum.

Os potenciais doadores devem portar documento original com foto e realizar o agendamento da doação pelo número (68) 3248-1380, e também pelo aplicativo Sangue Amigo. O Hemoacre funciona todos os dias, de 7h30 às 18h, e, os agendamentos devem ser realizados de segunda a quinta-feira, das 7 às 17h e, de sexta-feira das 7 às 13h, em Rio Branco.