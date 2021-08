A Energisa está ampliando a frota para agilizar ainda mais os atendimentos dos clientes no Acre. Com investimento de R$ 11 milhões, 70 novos veículos foram adquiridos e já devem estar em uso nos próximos meses.

São 57 caminhonetes com tração 4×4 – essenciais para trafegar em estradas de difícil acesso -, seis motos, quatro caminhões (equipados com cesto aéreo e cabine estendida) e três utilitários leves.

“Destacamos os quatro caminhões, que são adaptados com equipamento de última geração para intervenção em Linha Viva. Ou seja, vamos poder realizar manutenções na rede sem a necessidade de desligar a energia. Os veículos possuem cestos aéreos com alcance de 15 metros e controle de acionamento de longa distância”, destaca o diretor-presidente da Energisa Acre, José Adriano Mendes Silva.

Com a modernização da frota, a atuação das equipes será potencializada, principalmente em situações emergenciais. O forte investimento faz parte da transformação que a Energisa está realizando desde que assumiu a concessão de energia elétrica no estado em 2018.

“Esses veículos representam maior segurança, são adequados para os diversos tipos de terrenos e são compatíveis desde os centros urbanos até as áreas rurais. Esse investimento vai contribuir para levarmos energia de qualidade para toda população, gerando maior satisfação ao cliente e contribuindo com o desenvolvimento do Acre”, reforça o presidente.

Atualmente, a Energisa Acre possui 212 veículos. E diariamente são verificados o estado dos pneus, do motor e outros itens de segurança para assegurar o bom funcionamento da operação. “Investimos para ter uma frota compatível com esse desafio e profissionais aptos a manejar os veículos com segurança. Todos os condutores passam por treinamento teórico e prático, inclusive off road”, explica José Adriano.

