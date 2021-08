Alunos do Colégio de Aplicação são premiados em festival de vídeo

Os alunos do Colégio de Aplicação (CAp) da Ufac, Adriele Maria, Amanda de Sousa, Felipe William, João Gabriel, Nicolas Maciel, Pedro Gomes e Wallyson Sage, coordenados pelo professor Gilberto Melo, foram premiados, na categoria Ensino Médio, no 5º Festival de Vídeos Digitais e Educação Matemática, pelo Júri Técnico e Artístico e pelo Júri Popular, com a animação “A Matemática e a Natureza das Abelhas” (5min52).

O objetivo do trabalho é apresentar, de forma lúdica e animada, a relação que as abelhas têm com a matemática e como elas são importantes para o mundo e a sobrevivência humana. A cerimônia de premiação ocorreu no formato on-line na sexta-feira, 13, no canal do Grupo de Pesquisa em Informática, outras Mídias e Educação Matemática (GPimem), da Universidade Estadual Paulista (Unesp).

O festival é uma iniciativa do projeto “Vídeos Digitais na Licenciatura em Matemática a Distância”, coordenado pelo professor Marcelo de Carvalho Borba, da Unesp-Rio Claro. O evento conta com apoio da Sociedade Brasileira de Educação Matemática e do CNPq.