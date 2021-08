Academia Polícia se reinventa para especializar agentes na pandemia

Na manhã desta quarta-feira, 18, a Academia de Polícia Civil do Acre (Acadepol) divulgou balanço que mostra a efetividade das ações desenvolvidas no aperfeiçoamento de técnicas policiais de delegados, agentes e escrivães de Polícia Civil do Estado durante os seis primeiros meses do ano de 2021.

O diretor da Acadepol, delegado Getúlio Monteiro, destacou que, “mesmo em período pandêmico, a Acadepol buscou se reinventar e, por meio de parcerias com as demais academias do país, disponibilizou cursos e palestras online em diversas áreas de investigação, assim como buscou efetivar cursos operacionais presencias de extrema importância para a instituição”.

No primeiro semestre, 154 policiais de várias unidades participaram dos cursos presenciais de Entradas Táticas, Clínica de Pistola e Tripulantes de Embarcações. Os cursos já foram disponibilizados para as cidades de Plácido de Castro e Sena Madureira.

Como resultado de parcerias com academias de polícia de outros estados, outra modalidade que a Acadepol ofereceu e que já beneficiou 459 agentes de segurança pública são os cursos online. O ambiente virtual tem sido muito utilizado para atualizar os policiais do Acre sobre as novas leis e inovações no campo investigativo.

A interiorização dos cursos será intensificada neste segundo semestre, como forma de também gerar oportunidades a todos os agentes, delegados e escrivães da Polícia Civil lotados no interior do estado.

Assim, no último semestre, os diversos cursos e palestras oferecidos possibilitaram o alcance de 2.372 participantes, inclusive com a participação de policiais civis de outras unidades da Federação e com a participação de palestrantes de destaque nacional, como Gabriel Habib, Henrique Hoffman, Francisco Sannini, Alessandro Barreto, Emerson Wendt e Murilo Ribeiro entre outros, o que potencializou a integração e troca de informações entre os policiais de diversos estados.