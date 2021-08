Após os ataques no Horto Florestal, onde uma professora que não teve seu nome revelado fazia um piquenique com a família e foi assaltada e teve a filha de 9 anos assediada pelos criminosos, o vereador Samir Bestene (Progressistas) cobrou na sessão desta terça-feira (17) que o Poder Executivo estude a possibilidade do retorno da Guarda Municipal de Rio Branco.

Em sua fala, o vereador disse que a Guarda Municipal já existe em quase todas as capitais com exceção de Rio Branco, Cuiabá e Porto Velho, e diante da violência em nossa capital vê a necessidade desta implantação e por isso afirmou que se reunirá com a secretaria de planejamento para discutir uma emenda no Plano Plurianual (PPA) com o intuito de garantir a possibilidade de concurso para essa área.

“Quase todas as capitais do país têm a guarda municipal, menos Rio Branco, Cuiabá e Porto Velho. Essa implantação precisa ser discutida e eu sei que não é barato, mas é preciso incluir no PPA a implantação dessa guarda municipal que precisamos no nosso município. A PM tem que fazer a ronda ostensiva, mas as praças e espaços públicos precisamos ter a Guarda Municipal. Fique aqui o meu apelo ao prefeito Bocalom”. afirmou.