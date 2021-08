“Se o homem do campo não plantar, o da cidade não come. Temos feito uma parceria muito boa com o governador Gladson Cameli, que valoriza o pequeno produtor”. A fala é de Naudo Ribeiro, prefeito do município do Jordão, distante 640 quilômetros da capital acreana. O gestor recebeu na sexta-feira, 13, o secretário de Produção e Agronegócio, Nenê Junqueira.

Na ocasião, além da assinatura de um Termo de Cooperação entre o Estado, por meio da Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa), e prefeitura, foi realizada uma reunião com vereadores e produtores.

“Viemos aqui debater temas relevantes ao setor, principalmente para fortalecer a cadeia produtiva, tendo como protagonista o pequeno produtor, aquele que gera renda ao município. O governador Gladson não está medindo esforços para desenvolver cada vez mais a agricultura familiar. Nunca um gestor tinha dando tanta importância para o homem do campo”, destacou Junqueira.

Naudo Ribeiro agradeceu a visita do secretário, e ressaltou a importância da parceria: “Costumo dizer que a prefeitura sozinha não funciona, principalmente em nosso município, um dos mais distantes e de difícil acesso. Precisamos trabalhar alinhados, em benefício da população. Agradeço a visita do Nenê Junqueira e parabenizo o governador Gladson pelo incentivo. Que possamos prolongar essa parceria nos próximos anos”.

Entusiasmado, o produtor rural Cristóvão de Souza disse que a visita do secretário aumenta a esperança dos produtores.

“Fico feliz com a vinda do secretário aqui no município. Cultivamos muitos produtos, e o que faltava era o apoio. Não somente eu, mas todos os que participaram da reunião estão mais esperançosos. Agora a coisa vai andar”, afirmou.

Após a reunião, o gestor da Sepa, acompanhado do prefeito e do secretário de Agricultura do Jordão, Doda Melo, foi vistoriar os andamentos das obras de abertura de ramais, ação realizada pelo governo, por meio do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre).