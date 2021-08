O líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Pedro Longo (PV), destacou durante sessão ordinária realizada na manhã desta terça-feira (17), as agendas que cumpriu no Juruá, no último final de semana. Ele apresentou as demandas solicitadas pelos moradores dos municípios.

“Em Rodrigues Alves há um pedido para a construção de uma ponte e também a realização de melhorias no serviço prestado pela balsa que faz a travessia no rio. Na Ufac de Cruzeiro do Sul, precisamente no setor de paleontologia, existe uma demanda para criar um museu de história natural que vai receber os fósseis, deixando um legado para aquela população. Assumi esse compromisso e me unirei à bancada federal para conseguir recursos”, disse.

Pedro Longo falou, ainda, sobre sua participação em uma sessão realizada na Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul, onde ele prestou contas das ações de seu mandato. “As agendas não foram todas programadas, mas em sua totalidade, extremamente produtivas. Deixo meu abraço ao povo acolhedor do Juruá”.

Andressa Oliveira/ Agência Aleac