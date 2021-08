Lei da consulta agendada não está sendo cumprida na capital

Na sessão desta terça-feira (17) a vereadora Michelle Melo (PDT) cobrou do poder executivo o cumprimento da Lei N° 2.401, de 13 de maio de 2021, aprovada por unanimidade na Câmara de Rio Branco, que dispõe sobre a modalidade de agendamento e cancelamento de consultas, procedimentos e exames médicos, odontológicos e de enfermagem nas unidades básicas de saúde do Município.

A vereadora expôs um vídeo onde atendentes das unidades de saúde informam que os agendamentos de consultas permanecem de forma presencial, gerando filas e transtornos para a população, que muitas vezes não conseguem realizar o atendimento, mesmo chegando de madrugada nas unidades.

“Esse vídeo é para que fique mais do que esclarecido que a Prefeitura Municipal de Rio Branco não leva a sério, nem a dolorosa jornada da nossa população em busca de saúde e nem o que nós fizemos aqui nessa casa, que foi aprovar esse Projeto de Lei para facilitar a vida da população.

O PL que já foi sancionado pelo presidente da Câmara, vereador N.Lima (Progressistas) após ter sido derrubado o veto do prefeito Tião Bocalom (Progressistas).

“É inadmissível que com 8 meses de gestão e com a aprovação de um PL por unanimidade que foi vetado sim, pelo prefeito, mais essa casa se compadeceu com as pessoas que o prefeito não faz o esforço para mudar a realidade. Isso e um verdadeiro absurdo a denúncia esta sendo feita novamente, porque sempre que falamos a respeito com qualquer coisa a prefeitura esta tudo certo, esta tudo bem, esta tudo caminhando, e não está” lamentou a parlamentar.