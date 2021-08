Greve geral: concentração em Rio Branco será na escadaria da Aleac

A Central Única dos Trabalhadores (CUT) mobiliza todos seus sindicatos para a greve geral desta quarta-feira (17). A concentração será às 8h30 na escadaria da Assembleia Legislativa reunindo servidores da Ufac, Ifac, Correios, bancários, educação, urbanitários, bancários, demais funcionários público estaduais e federais no Estado do Acre, além de movimentos estudantis e da juventude.

A greve geral é um dos passos na luta contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32, da reforma Administrativa do governo de Jair Bolsonaro.

Além do não à PEC 32, os trabalhadores levarão às ruas e as redes sociais bandeiras de luta por empregos, vacina, pelo auxílio emergencial de R$ 600 até o fim da pandemia, contra o aumento da inflação, dos preços altos e contra as privatizações de estatais estratégicas para o desenvolvimento do Brasil.

O presidente da CUT no Acre, Edmar Batistella, disse que estará realmente mobilizando todos os sindicatos ligados à Central e que a pretensão é reunir o maior número possível de pessoas.