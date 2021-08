“Chega de valorizar empresa de outros Estados”, diz Lima

O deputado Jonas Lima (PT) usou seu espaço na Explicação Pessoal, na sessão desta terça-feira (17), para falar sobre a importância de uma equipe de licitação numa gestão. O parlamentar disse, ainda, que não acha justo que empresas de fora comandem as licitações do Estado Acre.

“O maior erro de uma gestão é não ter licitação. Literalmente, o atual governo não teve licitação pública. Mas fiquei sabendo que houve uma reunião com a Federação das Indústrias e sindicatos da Construção Civil onde o governador apontou para esse caminho. Agora, as empresas de Goiás e do Amazonas terão um freio”, disse.

O oposicionista seguiu afirmando que os empresários acreanos não estão pedindo apoio político do governador, mas sim oportunidade. “Privilegiar empresas de fora, o dinheiro vai para fora, não fica aqui, a geração de emprego não anda. Tomara que o governador coloque em prática tudo que foi tratado nessa reunião. Chega de beneficiar empresas de fora”, complementou.

Mircléia Magalhães/Agência Aleac