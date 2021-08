A prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), divulgou nessa segunda-feira, 16, um relatório atualizado com dados sobre a Covid-19 na capital.

De acordo com a Secretaria, Rio Branco é a primeira capital brasileira a vacinar 74,6% de sua população com a primeira ou dose única da vacina contra o novo coronavírus, um total de 316.707 doses, sendo 212.466 primeira dose ou dose única e 75.858 de segunda dose.

Sobre a vacinação em adolescentes, a Semsa informou que do dia 5 ao dia 15 de agosto, deste ano, foram vacinados 28.383 pessoas com a primeira ou dose única do imunizante contra o novo coronavírus em Rio Branco, nos postos de saúde, drive-thru e nos mutirões promovidos pela prefeitura e seus parceiros.

De janeiro a agosto deste ano, o município registrou os seguintes números de casos de covid-19:

Janeiro (2.996), fevereiro (4.232), março (5.919), abril (2.622), maio (1.661), junho (915), julho (333) e agosto (36).

Os casos de óbitos pela doença, no mesmo período, apresentaram uma redução de 99%, com os seguintes registros:

Janeiro (44), fevereiro (87), março (212),l abril (141), maio (49), junho (27), julho (11) e agosto (1).

Atualmente, dos 70 leitos de UTI existentes na capital, apenas 5 estão ocupados, o equivalente a 14%. Dos 126 leitos clínicos mantidos, apenas outros 5 encontram-se ocupados.