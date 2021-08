Agosto Lilás tem novo ato nos 15 anos da Lei Maria da Penha

Nesta terça-feira, 17, a Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), representada pela defensora-geral, Simone Santiago, e a subdefensora-geral, Roberta Caminha, participaram do ato em alusão aos 15 anos de criação da Lei Maria da Penha, celebrado no dia 7 de agosto.

O evento promovido pela Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM), por meio da Diretoria de Políticas Públicas para as Mulheres, compõe a programação do projeto Juntos por Elas.

“É importante todos os dias reforçarmos essa luta pela defesa, prevenção, enfrentamento e combate à violência contra a mulher, não somente referente ao Agosto Lilás, mas em todos os meses do ano”, disse a diretora de Políticas para as Mulheres da SEASDHM, Isnailda Gondim.

Para a defensora-geral, Simone Santiago, o fortalecimento da rede de proteção formada por instituições de justiça, governamentais, de direitos humanos, assistência social, comunidade, grupos de apoio, são fundamentais para garantia e promoção dos direitos da mulher e prevenção e apoio às vítimas de violência.

Prestigiaram o evento, a coordenadora estadual da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Eva Evangelista, a juíza-auxiliar da presidência do TJAC, Andrea Brito, a subcoordenadora da Patrulha Maria da Penha, 1° tenente Priscila Cavalcante, a representante da Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), Selene Fartolino, a vereadora Michelle Melo, entre outras mulheres que representam instituições parceiras.