Bandido preso, só se for dos outros: a briga de Bittar e JV

O SENADOR MÁRCIO BITTAR (MDB), que já declarou que está no seu radar impedir uma vitória do ex-senador Jorge Viana (PT), seja para governador ou senador, desancou o petista na sua postagem semanal na rede social, em cima da declaração do JV comemorando a prisão do presidente do PTB, Roberto Jefferson, de que “bandido bom é bandido preso”.

Bandido preso é bom só dos outros, sobre o Lula condenado em três instâncias por corrupção, o Jorge Viana não deu um pio, naquela de que, de bandido de casa não se fala nada, disparou Bittar.

LEVANDO A SÉRIO

O DEPUTADO Jenilson Leite (PSB) está levando a sério a sua candidatura a governador, entrando de cabeça nos municípios fazendo política, não esperem que fique nos 3% da última pesquisa. Muitos não sabem que ele é candidato. E, estamos distantes da campanha de 2022.

JOGA COM A POSSIBILIDADE

O ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, trabalha com a candidatura da deputada federal Jéssica Sales (MDB) ao Senado em qualquer cenário, mas projeta como cenário ideal ter o apoio do governador Gladson Cameli.

MARCO NA GESTÃO MBIENTAL

TODAS as florestas estaduais, receberam ações sobre educação ambiental, social, jurídica, de saúde e vacinação contra o Covid-19. Este é um ponto positivo na gestão do secretário do Meio Ambiente, Israel Milani. Essas comunidades não eram assistidas pelo poder público.

COLIGAÇÕES LEVAM PAU

O PRESIDENTE do Senado, Rodrigo Pacheco, considera a volta das coligações proporcionais um “retrocesso”, e diz que, a matéria aprovada na Câmara Federal, não passa no Senado. É muito mais que um “retrocesso”, seria imoral.

FIM DA FESTA

AS COLIGAÇÕES proporcionais sendo rejeitadas no Senado, vai acabar com a festa de muito dirigente de partido nanico no estado, que já preparava a negociata.

LONGE DE SER UM ESTADISTA

O BOLSONARO é um ator de causas perdidas. Foi assim nas “óperas-bufas” da Cloroquina e do voto impresso, e agora no arroubo autoritário de querer cassar ministros do STF. Longe do nosso presidente ser um estadista.

VISTO COMO PIADA

NOS MEIOS jurídicos nacionais é visto como “piada” o anúncio do presidente Bolsonaro de que vai pedir a cabeça dos ministros do STF Luís Barroso e Alexandre de Moraes, ao Senado. Não será nem colocado na pauta.

CHAPA ENCORPADA

Eduardo Ribeiro, Ângela Helosman (vice-prefeita de Mâncio Lima), Jefferson Pururuca, Leila Galvão, Rosangela do SINTEAC, Heitor Junior, Zé do Posto, Pedrinho Oliveira, Fátima Piyãko (mulher do prefeito de Marechal Thaumaturgo), estão entre os nomes do PSD para a disputa da ALEAC. Chapa encorpada e forte.

BRIGA NO ALTO ACRE

O PP terá candidato a deputado federal em Brasiléia, de olho nos votos do Alto Acre. Será o dirigente político Vagner Galli. É um colégio eleitoral que está solto.

NÃO FOI TIRADO PARA DANÇAR

O secretário de Agricultura, Nenê Almeida, anda sem prestígio político pelas bandas de Feijó. Na inauguração está semana das obras na Casa do Agricultor, não foi chamado nem para compor a mesa dos trabalhos. O senador Sérgio Petecão (PSD), na mesa, só observou.

VIROU BRINCADEIRA

PINTARAM de azul o depósito de água da 6 de Agosto, e repintaram de outra cor. Assim aconteceu com escolas. E agora com o Arena da Floresta, que voltou para a cor original. O Gladson tem de dar um basta urgente neste desperdício de dinheiro, mal para imagem do governo.

GOSTINHO DE DÚVIDA

O PT não engoliu o fato da pesquisa da Real Big Data da TV-GAZETA, não ter posto o Jorge Viana no formulário de candidatos ao governo, ficando a dúvida se foi proposital.

NEM PARA PROJETAR

Não dá nem para fazer no momento – falta mais de um ano para a eleição – qualquer projeção para a disputa do Senado. É preciso saber como estará o quadro em 2022.

NÃO FAZ PARA SE ENGANAR

O PT deverá fazer uma ampla pesquisa próximo do fim do ano, para sentir a potencialidade dos candidatos do partido ao Governo e Senado. O PT não faz pesquisa para se enganar, suas pesquisas acertaram a vitória do Tião Bocalom para prefeito de Rio Branco.

HORA DO PIRÃO DE CASA

QUEM vai disputar uma vaga na ALEAC é o presidente do PT, Cesário Braga. Pode discordar das suas posições ideológicas, mas deve ser respeitado porque tem lado, e defende as suas convicções. Bom quadro.

É SÓ REVER A HISTÓRIA

É SÓ folhear os livros de história para ver que, todos os regimes ditatoriais tomam como primeira medida, calar o Judiciário e a imprensa. Quando você vê alguém no poder indo neste sentido, é porque sonha com ditadura militar. O que ocorre no país não é mera coincidência.

ACREDITANDO NA TERCEIRA VIA

AINDA creio numa candidatura presidencial de terceira via, que livre o brasileiro de optar em votar no Lula de extrema esquerda ou num Bolsonaro de extrema direita.

VIRADA NOS TRINTA

A vereadora Michele Mello (PDT) exerce um mandato propositivo; é destaque da atual legislatura, e um calo na gestão do prefeito Tião Bocalom. Não será surpresa se ela disputar um mandato de deputada estadual, em 2022.

UM MANTRA

COM todos os candidatos a senadores do grupo que está no poder e com os quais converso, há um mantra unânime na resposta sobre com quem acham que vão disputar a única vaga para o Senado: “Jorge Viana”.

APOSTANDO NAS PESQUISAS

O DEPUTADO federal Alan Rick (DEM) vai continuar apostando no referencial das pesquisas para se cacifar a ser o candidato a senador do governador Gladson. Nas duas últimas pesquisas foi o melhor do grupo do Cameli.

FRASE MARCANTE

“Nenhum pássaro voa alto demais se voa com as próprias asas”. (William Balke)