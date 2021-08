Sesc oferece programa com mais de 2,8 mil partituras gratuitas

O Sesc Partituras já dispõe de quase três mil partituras de artistas brasileiros. O programa é completamente virtual.

Nunca é tarde para começar a aprender algo novo. Em meio à pandemia do coronavírus, o tempo livre pode ser usado para diversas atividades, uma delas é a ampliação do repertório musical. É um excelente momento para entender como é tocada a sua música preferida, qual instrumento é utilizado e qual o processo para aprender a técnica da melodia.

Pensando nisso, o Sesc desenvolveu o projeto Sesc Partituras. O site da iniciativa disponibiliza uma busca avançada. Lá, o usuário pode filtrar a obra pelo tipo de instrumento ou nível de dificuldade.

No total, são oferecidas 2.894 obras, com mais de 50 instrumentos diferentes. O acervo contempla músicas brasileiras de várias gerações. E, além dos clássicos popularmente conhecidos, há produções de artistas regionais contemporâneos. Esta é uma maneira de disseminar a cultura da música do Brasil, bem como promover novos talentos. O autor da obra pode se cadastrar no site para divulgar o trabalho. Até o fechamento desta edição, havia 319 artistas cadastrados.

As obras disponibilizadas pelo Sesc Partituras contam, todas, com autorização dos autores, tendo em vista a preservação dos direitos autorais. No entanto, só é autorizada a reprodução do conteúdo. Isto é, a gravação e adaptação não estão previstas. Para incluir essas atividades, é necessário que o usuário entre em contato diretamente com o compositor ou representante legal do single.

Acesse: www.sescpartituras.sesc.com.br/#/sescpartituras/home