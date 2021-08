Na sessão desta quinta-feira (12), o vereador Samir Bestene (Progressistas), utilizou sua fala no grande expediente para debater a questão que se encontra o transporte público de Rio Branco. O parlamentar ressaltou a importância de que se abra uma Comissão Parlamentar de Inquerito – CPI para o transporte público, conforme foi citado pela vereadora Michelle Melo (PDT).

‘’Agora realmente e o momento de abrir uma CPI, que nós vereadores tenhamos coragem de assinar e que realmente seja aberto, porque infelizmente gestões passadas não tiveram coragem de abrir essa caixa preta, não sabemos por que, mais a atual gestão não tem nenhum rabo preso e compromisso com transporte público da nossa cidade’’ destacou o vereador.

Em outro trecho, Samir Bestene registrou sobre a reunião no RBTrans, onde buscou informações da atual situação do transporte público. Na ocasião, o parlamentar afirmou que cobrou o envio do PLque prevê um repasse de cerca de R$ 2 milhões ao Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo do Acre (Sindcol), na tentativa de garantir o pagamento dos salários atrasados e a redução da tarifa de ônibus em R$ 0,50 centavos.

‘’Essa CPI tem a minha assinatura. Essa gestão não tem rabo preso com essas empresas de transporte coletivo. Aqui não e puxadinho da prefeitura. O povo nos elegeu para fazer uma mudança na legislatura’’ concluiu o vereador