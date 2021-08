A Comissão Especial Organizadora do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de profissionais de nível médio e superior, edital nº 02/2021, esclarece que o resultado preliminar de avaliação de títulos publicado no Diário Oficial do Estado do Acre nº 13.106, de 13 de agosto de 2021 (fls. 29-31), por equívoco do Diário Oficial do Estado do Acre, não foi publicado parte da tabela com o resultado preliminar, especificamente os subitens “Subtotal Experiência” e “Total de Pontos”.

Por este motivo, será publicado novamente no Diário Oficial do Estado do Acre no dia 16 de agosto de 2021 (segunda-feira), consequentemente, será reaberto prazo para interposição de recurso nos dias 17 a 18 de agosto de 2021, devendo ser protocolados na Prefeitura Municipal de Acrelândia .

Informamos, ainda, que os novos prazos referentes ao Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de profissionais de nível médio e superior, Edital nº 02/2021, será publicado no dia 16 de agosto de 2021 (segunda-feira).

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Acrelândia, 13 de agosto de 2021.

Atenciosamente,

NILSON MENDES DE CARVALHO

Presidente da Comissão