Ministério recebe mais 3 milhões de doses da vacina da Fiocruz

A campanha de vacinação contra a Covid-19 ganhou o reforço de 3 milhões de doses de vacinas da Astrazeneca, produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Os imunizantes foram entregues ao Ministério da Saúde nesta sexta-feira (13).

Das doses entregues, 233 mil ficam no Rio de Janeiro, onde ficam as instalações de Bio-Manguinhos, instituto que produz os imunizantes. Outras 2,8 milhões de unidades serão destinadas aos demais estados e Distrito Federal.

A Fiocruz é a instituição que mais entregou imunizantes para a campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 do Ministério da Saúde. Já são mais de 90,6 milhões de unidades já disponibilizadas.

A fundação vem ofertando vacinas fabricadas a partir de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) importado, mas um acordo de transferência de tecnologia assinado no início de junho permitirá a produção de um imunizante 100% nacional. Com isso, o Brasil será um dos países independentes na produção do imunobiológico.

Campanha a todo vapor

O Ministério da Saúde já distribuiu mais de 197,1 milhões de doses de vacinas Covid-19 para todo o país. Até agora, mais de 111,8 milhões de brasileiros já receberam a primeira dose dos imunizantes, isto é, cerca de 69% dos 160 milhões de brasileiros com mais de 18 anos. Mais de 48,1 milhões já estão totalmente imunizados com as duas doses ou dose única.