Gladson: raio-x da UPA de Cruzeiro do Sul funciona nesta segunda (16)

Com investimento de R$ 549 mil, o governo do Estado mostra que não vem medindo esforços para proporcionar saúde pública de qualidade aos acreanos. A partir da próxima segunda-feira, 16, a população do Vale do Juruá contará com um moderno equipamento de raio-X na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruzeiro do Sul.

O aparelho começou a ser instalado na última quinta-feira, 12, e concluído na madrugada desta sábado, 14. Considerado de última geração, o dispositivo, que estará disponível 24 horas aos pacientes, possui tecnologia de emissão de imagens digitais, assegurando mais precisão no diagnóstico e auxílio no tratamento dos pacientes.

Em visita à unidade hospitalar, o governador Gladson Cameli inspecionou o equipamento de raio-X e aproveitou o momento para conversar com os servidores e pessoas, que estavam sendo atendidas no local. O gestor falou da satisfação de poder disponibilizar o serviço e garantiu ainda mais investimentos para a área da saúde na segunda região mais populosa do estado.

“A saúde tem sido um dos grandes desafios do nosso governo, mas com muito trabalho e dedicação, estamos mudando essa realidade. A população do Vale do Juruá merece o melhor e é isso que estamos entregando aqui. O nosso próximo objetivo e oferecer o tratamento contra o câncer em Cruzeiro do Sul, para que as pessoas não precisem sair daqui para Rio Branco ou até mesmo para fora do estado”, declarou Gladson.

Acompanhando o governador durante a visita, o gerente-geral da UPA, Macson Rosas, revelou que, em média, 500 exames de radiografia são realizados na unidade, mensalmente. “Esse é um marco para a nossa saúde, já que o equipamento é de alta qualidade e isso facilitará muito o trabalho dos nossos profissionais médicos nos diagnósticos e isso, consequentemente, ajudará a salvar vidas”, explicou.

Os técnicos em radiologia estão recebendo treinamento especializado por parte da empresa fabricante para manusear o moderno aparelho, como é o caso de João Paulo da Costa. O profissional trabalha na UPA de Cruzeiro do Sul há dois anos e comenta sobre o avanço conquistado.

“Este é um aparelho muito bom, de alta durabilidade e que vai melhorar muito o nosso trabalho. Os técnicos agradecem o governo por esse investimento e estamos prontos para fazer o melhor para os pacientes que precisarem de raio-X”, afirmou.