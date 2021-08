Contra novo tumulto na praça, polícia realiza operação em Sena Madureira

A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, em operação conjunta com a Polícia Civil e o Conselho Tutelar deflagraram a Operação Desinterdição, objetivando combater à praticar de vandalismos, vias de fatos e aglomerações, especialmente na Praça 25 de Setembro em Sena Madureira.